'Niet-integere topman vaker ontslagen'

Maandag 12 juni 2017 16:43

LONDEN (ANP) - Topmannen van bedrijven worden de laatste tijd relatief vaker ontslagen wegens niet-integer handelen. Dat constateert accountants- en adviesbureau PwC op basis van onderzoek bij de 2500 grootste beursgenoteerde ondernemingen in de wereld.

Tussen 2012 en 2016 moest volgens de studie 5,3 procent van de bestuursvoorzitters gedwongen vertrekken vanwege hun gedrag. Dat is ruim een derde meer dan in de periode 2007 tot en met 2011.

In de VS en Canada was de sterkste stijging zichtbaar, maar in Europa moesten er relatief meer topmannen uit als gevolg van een schandaal of misstand. Voorbeelden van zaken die voorkwamen zijn fraude, omkoping, handel met voorkennis, 'opgeleukte' cv’s en seksuele intimidatie. In opkomende markten als Brazilië en Rusland werden bestuurders het vaakst de laan uitgestuurd.

PwC wijst erop dat de maatschappij duidelijk kritischer en minder vergevingsgezind is geworden sinds het begin van de financiële crisis zo'n tien jaar terug. Dit heeft er ook toe geleid dat veel ondernemingen zijn overgegaan op een ,,zero-tolerancebeleid'' voor onethisch gedrag.