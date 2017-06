ASR koopt opnieuw 3 miljoen stukken in

Maandag 12 juni 2017 18:19 Staat brengt belang verder terug tot tot 20,1 procent.(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland wil opnieuw 3 miljoen eigen aandelen inkopen bij de geplande plaatsing van 25 miljoen aandelen door grootaandeelhouder de Nederlandse Staat. Dat maakte de verzekeraar maandag bekend.De stichting die het staatsbelang beheert, bekend onder de naam NLFI, meldde eerder maandag het belang verder te willen verkleinen door 25 miljoen aandelen te verkopen. Het is de derde aandelenplaatsing door NLFI na de beursgang in juni 2016. Bij de eervorige plaatsing in januari dit jaar kocht ASR ook al 3 miljoen stukken in.Zoals aangekondigd maakt ASR Nederland opnieuw gebruik van de mogelijkheid om contanten terug te geven aan zijn aandeelhouders door aandelen in te kopen, wat de winst per aandeel voor de huidige aandeelhouders vergroot. De 3 miljoen aandelen die zullen worden ingekocht komen overeen met 2 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.Het belang van NLFI zal door de transactie verder dalen van 36,8 procent tot 20,1 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. NLFI zal zijn resterende belang niet binnen 60 kalenderdagen naar de markt brengen, heeft de stichting afgesproken met de banken die de plaatsing uitvoeren.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 12, 2017 12:19 ET (16:19 GMT)