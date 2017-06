ASR heeft 3 miljoen stukken opgekocht

Dinsdag 13 juni 2017 07:28 Financiering uit eigen middelen.(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft voor een bedrag van 29,00 euro per aandeel 3 miljoen eigen aandelen ingekocht bij een plaatsing van 25 miljoen aandelen door grootaandeelhouder de Nederlandse Staat. Dat maakte de verzekeraar dinsdag voorbeurs bekend.De inkoop wordt gefinancierd uit eigen middelen en heeft een beperkte impact op de solvabiliteitsratio, aldus ASR. De verzekeraar heeft het voornemen om de ingekochte aandelen op termijn in te trekken.Het belang van de stichting die het staatsbelang beheert, bekend onder de naam NLFI neemt door de transactie af van 36,8 tot 20,1 procent van het totaal uitstaande aandelenkapitaal.De 3 miljoen aandelen die zijn ingekocht komen overeen met 2 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.Op een rood Damrak sloot het aandeel ASR Nederland maandag 0,1 procent lager op 29,68 euro.