Correctie: Lek bij Vopak in Antwerpse havengebied - media

Dinsdag 13 juni 2017 07:42 Circa 470.000 liter diesel gelekt.(ABM FN-Dow Jones) Bij tankopslagbedrijf Vopak is maandagavond in de Antwerpse haven een lek ontstaan in een opslagtank voor diesel. Dit meldden diverse media maandag op basis van commentaar van de brandweer van de zone Antwerpen.Het lek is volgens de brandweer inmiddels onder controle. Circa 470.000 liter diesel zou zijn weggelopen en op het bedrijfsterrein terecht zijn gekomen.Het bedrijf pompte de diesel maandagavond over naar een nader nabij gelegen tankpark, schreef dagblad Gazet van Antwerpen, eraan toevoegend dat het lek mogelijk ontstond door een defect aan een pomp. Niemand raakte gewond bij het incident.De brandweer meldde aan de Gazet van Antwerpen ter plaatse te blijven om de situatie te volgen, eraan toevoegend dat er niet direct schade aan de infrastructuur van het bedrijf zou zijn. Het schoonmaken zou na het wegpompen nog wel een langdurige en complexe klus worden, meldde de krant op basis van commentaar van de brandweer.Vopak was dinsdagochtend niet direct beschikbaar voor commentaar. Het aandeel Vopak sloot dinsdag op een rood Damrak 2,0 procent hoger op 41,76 euro.Correctie: om in laatste alinea te corrigeren dat het de slotkoers van maandag betreft en niet dinsdag.