Philips maakt omwisselverhouding dividend bekend

Dinsdag 13 juni 2017 12:25 Voor iedere 39,8 aandelen 1 nieuw aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Philips krijgen over 2016 voor bijna 40 aandelen 1 nieuw aandeel als dividenduitkering. Dit maakte het bedrijf dinsdag bekend.Er kon worden gekozen om het dividend in aandelen of in contanten te ontvangen. Degene die voor een zogenoemd stockdividend hebben gekozen, krijgen voor iedere 39,7547 aandelen Philips 1 nieuw aandeel. In totaal heeft ruim 48 procent gekozen voor een uitkering in aandelen.In totaal zijn er daardoor 11,3 miljoen nieuwe aandelen bijgekomen, wat leidde tot een verwatering van 1,2 procent.Op een groen Damrak noteerde het aandeel Philips dinsdag 0,1 procent hoger op 31,82 euro.