Helft minder stikstof uit Brabantse veestal

Dinsdag 13 juni 2017 15:13

DEN BOSCH (ANP) - Omstreden plannen voor de veehouderij in Brabant leveren de komende jaren een halvering van de ammoniakuitstoot op. Bovendien kan de stank in het Brabantse buitengebied 12 tot 68 procent minder worden. Onderzoek in opdracht van de provincie wijst dat uit.

De provincie wil dat stallen al in 2020 moeten voldoen aan nieuwe, strengere eisen. De aanscherping heeft vooral effect op de stikstofuitstoot van melkveebedrijven, aldus de onderzoekers. En hoewel de uitstoot van stikstof, stank en fijnstof minder wordt is het effect op de volksgezondheid nog niet te meten.

De plannen van de provincie zijn omstreden omdat veel Brabantse boeren vrezen voor hun toekomst. Uitgewerkte cijfers laten zien dat honderden veehouders extra zullen stoppen als de Brabantse plannen doorgaan.