Rekenkamer duikt op fraudecontrole EU

Dinsdag 13 juni 2017 15:16

BRUSSEL/LUXEMBURG (ANP) - De Europese Rekenkamer gaat onderzoeken hoe fraude met EU-geld wordt aangepakt door de Europese Commissie. Voor het onderzoek worden onder meer bijdragen gevraagd van openbaar aanklagers, wetenschappers, ngo’s, en de organisaties Europol en EuroJust.

Vorig jaar zat aan 631 miljoen euro (ruim 0,4 procent van de totale EU-uitgaven) een luchtje, volgens de EU-fraudebestrijdingsdienst OLAF. Hoeveel fraude onopgemerkt blijft, is echter onduidelijk, benadrukt rekenkamerlid Juhan Parts dinsdag.

Ruim zeven op de tien Europeanen denken dat fraude met EU-geld tamelijk frequent voorkomt, bleek in 2015 uit onderzoek. Dat was in 2008 nog 54 procent. ,,Deze cijfers tonen aan hoe serieus burgers het probleem van fraude nemen'', aldus Parts. De enige oplossing is dat fraude wordt ontdekt en bestraft, zegt hij.

Veel fraudezaken die OLAF aanlevert aan nationale aanklagers worden geseponeerd. Slechts 10 procent van de door OLAF aangebrachte zaken leidt tot een veroordeling door de rechter wegens fraude.