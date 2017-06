Update: Talpa brengt openbaar bod uit op Telegraaf Media Groep

Dinsdag 13 juni 2017 22:35 Mediaconcern John de Mol biedt 6,50 euro per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Talpa Holding brengt een openbaar bod uit op alle uitgegeven gewone aandelen in Telegraaf Media Groep. Dit meldde het mediaconcern van John de Mol dinsdagavond nadat die intentie al eerder werd uitgesproken."Talpa heeft een duidelijke visie voor TMG en de Nederlandse mediasector, en gelooft in een multimediabedrijf dat flexibel is om in te spelen op het snel veranderende medialandschap", zei het concern in een toelichting.Talpa biedt 6,50 euro in contanten per aandeel TMG, wat een premie vertegenwoordigt van 87 procent op de slotkoers op 13 december 2016 van 3,48 euro, de laatste dag voordat bekend werd dat TMG besprekingen voerde met het consortium van Mediahuis en VP Exploitatie over een overname.De aanmeldingstermijn voor het bod van Talpa vangt aan op woensdag 14 juni 9:00 uur en eindigt, behoudens een eenmalige verlenging, op 9 augustus om 17:40 uur. Er geldt een aanmeldingsdrempel van tenminste 50 procent.Dinsdag eerder op de dag werd al bekend dat Talpa zijn belang in TMG fractioneel had uitgebreid, tot 13.516.049 stuks, of circa 29,16 procent.TMG zelf stemde eerder in met een overname door Mediahuis en VP Exploitatie, die 6,00 euro per aandeel bieden en bijna 60 procent van de aandelen in handen hebben. Zij zullen hun bod gestand doen als hun belang boven de drempel van 70 procent komt."Talpa is van mening dat het bod een aantrekkelijke propositie is voor alle stakeholders van TMG en superieur is aan het bod van het consortium", aldus het mediabedrijf van John de Mol.Mediahuis en VP Exploitatie gaven dinsdagavond aan kennis te hebben genomen van het bod van Talpa. "Talpa weet al lange tijd dat het aandelenbezit in TMG voor Mediahuis en VP Exploitatie strategisch is. Het enige bod op TMG dat kan slagen en daadwerkelijk leidt tot een overname, is het bod van Mediahuis en VP Exploitatie; dat bod geeft zekerheid", aldus het consortium. "Talpa doet dan ook enkel een bod op de minderheid van de aandelen TMG."Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot dinsdag 0,7 procent lager op 6,45 euro.Update: om reactie Mediahuis en VP Exploitatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 13, 2017 16:35 ET (20:35 GMT)