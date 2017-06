Aandeelhouders Q-Park accepteren overnamebod

Woensdag 14 juni 2017 09:28

MAASTRICHT (ANP) - Q-Park wordt definitief overgenomen door KKR. Alle aandeelhouders van de uitbater van parkeergarages hebben het bod van de Amerikaanse investeerder geaccepteerd, hebben de twee bedrijven woensdag bekendgemaakt. De mededingingsautoriteiten moeten de overname nog wel goedkeuren. Naar verwachting kan de deal in het tweede deel van het jaar worden afgerond.

Q-Park-topman Frank de Moor en financieel directeur Marcello Iacono blijven aan. Ook al het personeel blijft in dienst. KKR geeft aan Q-Park verder te willen laten groeien.

Q-Park was de afgelopen maanden inzet van een biedingsstrijd waar KKR als winnaar uit kwam. De investeerder betaalt bijna 3 miljard euro voor het Nederlandse bedrijf dat duizenden parkeergelegenheden in tien Europese landen uitbaat. Vorig jaar werd daarmee een winst van ruim 85 miljoen euro behaald op een omzet van 825 miljoen euro. Het bedrijf was in handen van veelal Nederlandse institutionele beleggers.