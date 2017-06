Beursblik: Credit Suisse zet Outperform op NN Group

Woensdag 14 juni 2017 09:38 Koersdoel van 38,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse is weer gestart met het volgen van NN Group met een Outperform advies en een koersdoel van 38,50 euro.Op 15 juni 2016 stopte Credit Suisse met het volgen van het aandeel NN Group. Het laatste advies op het aandeel was eveneens Outperform, met een koersdoel van 35,00 euro.Op een groen Damrak koerste het aandeel NN Group woensdag 1,9 procent hoger op 32,24 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 14, 2017 03:38 ET (07:38 GMT)