Jaarvergadering Avantium keurt alle agendapunten goed

Woensdag 14 juni 2017 12:51 Nieuwe commissaris benoemd.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Avantium hebben tijdens de jaarvergadering ingestemd met alle agendapunten. Dit maakte het technologisch chemiebedrijf woensdag bekend.Onder de goedgekeurde agendapunten bevonden zich onder meer de vaststelling van de jaarrekening 2016 en de benoeming van Margret Kleinsman als commissaris.Michiel Boersma en Claude Stoufs namen afscheid als commissaris.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 14, 2017 06:51 ET (10:51 GMT)