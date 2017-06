Wall Street verdeeld na renteverhoging Fed

Woensdag 14 juni 2017 22:20

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York toonden woensdag aan het slot van de handelsdag een verdeeld beeld. Beleggers op Wall Street verwerkten de renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank. De oliefondsen stonden onder druk door een scherpe daling van de olieprijzen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 21.374,56 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2437,92 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 6194,89 punten.

De Federal Reserve verhoogde zoals verwacht de rente met een kwart procentpunt en handhaafde zijn verwachting voor één rentestap dit jaar en drie renteverhogingen in 2018. Verder kondigde de Fed aan dit jaar te beginnen met een geleidelijke afbouw van zijn enorme balans. De centrale bank besloot in december voor het eerst in een jaar tijd de rente te verhogen, waarna in maart opnieuw een rentestap volgde.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen hard omlaag na cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Die zijn vorige week minder hard gedaald dan verwacht, terwijl de benzinevoorraden onverwacht stegen. De prijs van een vat Amerikaanse olie dook 3,8 procent omlaag tot 44,70 dollar en Brent verloor 3,5 procent tot 47,00 dollar per vat.

De oliegerelateerde fondsen moesten daardoor terrein prijsgeven. Zo verloren maatschappijen als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips tot 2,2 procent en oliedienstverleners als Baker Hughes, Schlumberger en Halliburton gingen ook tot 2,2 procent onderuit.

Technologiefondsen

De technologiefondsen op Wall Street hadden het eveneens moeilijk. Bedrijven als Facebook, Google-moeder Alphabet, Amazon, Microsoft en Apple daalden tot 1 procent. Dinsdag toonden die bedrijven juist nog herstel van de verliezen in de voorgaande dagen.

Ook waren er nog belangrijke Amerikaanse macrocijfers. De inflatie in de VS is in mei afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. Daarnaast gingen de detailhandelsverkopen vorige maand onverwacht omlaag.

De euro was 1,1216 dollar waard, tegen 1,1277 dollar bij het Europese slot. De dollar stond eerder op de dag nog onder druk door de zwakke macrocijfers uit de VS, maar na het rentebesluit van de Fed herstelde de koers van de Amerikaanse munt weer.