Esperite plaatst derde deel investering

Donderdag 15 juni 2017 07:54 Totale investering kan oplopen tot 13 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Esperite heeft een derde tranche uitgeschreven van een investering van 250.000 euro. Dit maakte de Zutphense stamcelbank donderdag voorbeurs bekend.Het bedrijf heeft 25 converteerbare obligaties geplaatst van 10.000 euro per stuk, gecombineerd met 250.000 warrants. De totale investering kan, zoals op 8 maart reeds gemeld, oplopen tot 13 miljoen euro bij de uitoefening van inschrijvingsrechten op de warrants.De investering dient ter ondersteuning van de commerciële activiteiten en de ontwikkeling van innovatieve technologieën, zo liet Esperite al eerder weten.Op een rood Damrak sloot het aandeel Esperite woensdag 5,4 procent hoger op 0,61 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 15, 2017 01:54 ET (05:54 GMT)