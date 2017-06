Beursblik: ING haalt Philips Lighting van kooplijst

Donderdag 15 juni 2017 08:14 Koersdoel evenwel opwaarts bijgesteld naar 35,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor Philips Lighting verlaagd van Kopen naar Houden, maar stelde wel het koersdoel opwaarts bij van 27,00 naar 35,00 euro.Analisten van ING merkten op dat het aandeel recent flink opliep, waardoor de beloftes bij de beursgang inmiddels wel zo ongeveer ingeprijsd zijn. Aanjagers op de korte termijn ziet ING niet, waardoor de analisten besloten winst te nemen.Evenwel zien de marktvorsers wel degelijk ruimte voor een verdere koersstijging, als Philips Lighting kan blijven groeien en als het rendement op geïnvesteerd vermogen verder aantrekt. Dit zal volgens ING vooral afhankelijk zijn van een "betekenisvolle" verbetering in de professionele markt, die vooralsnog zwak is, en een aanhoudende sterke groei bij de LED-tak. Volgens ING zijn de consensusverwachtingen voor de LED-divisie van Philips Lighting echter mogelijk te optimistisch.Op een rood Damrak sloot het aandeel Philips Lighting woensdag 0,2 procent hoger op 33,76 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 15, 2017 02:14 ET (06:14 GMT)