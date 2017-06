Werkgevers verbaasd over opmerkingen FNV

Donderdag 15 juni 2017 12:22

DEN HAAG (ANP) - De werkgevers zijn verbaasd dat vakbond FNV niet wil praten over een verdere versoepeling van het ontslagrecht. Die opstelling vormt mogelijk een obstakel bij het centrale polderoverleg over de arbeidsmarkt.

Volgens FNV-vicevoorzitter Mariëtte Patijn betekent het aanpassen van de ontslagbescherming alleen maar meer flex. ,,Daar beginnen we dus niet aan'', zei ze donderdag in De Telegraaf. ,,We gaan geen dingen wijzigen waar de werkgevers hun handtekening onder hebben gezet.'' FNV wil wel graag andere afspraken maken met de werkgevers, onder meer over loondoorbetaling bij ziekte en het pensioenstelsel.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt niet te negeren valt. ,,Flex hoort erbij, dat gaat nooit meer weg''. Ze wijzen erop dat het maken van afspraken over het ontslagrecht juist bedoeld is om flex eerlijker te maken en meer vaste banen te regelen.

Verrast

CNV reageerde eveneens verrast. ,,We weten nog niet wat er in het vat zit, dat moeten we nog zien. Laten we die gesprekken wel een kans geven'', aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. ,,Het gaat in dit soort onderhandelingen om het totaalpakket en het uiteindelijke resultaat voor werkend Nederland.''

Het centrale overleg tussen vakbonden en werkgevers is onlangs juist weer hervat. De gesprekken lagen tijdelijk stil vanwege onvrede bij de bonden, omdat de werkgevers niet meteen wilden tekenen voor eerder gemaakte afspraken om werklozen weer drie jaar een werkloosheidsuitkering te geven. Inzet van het sociaal overleg in Den Haag is momenteel het opstellen van adviezen voor het nieuwe kabinet.