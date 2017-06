Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASR

Zaterdag 17 juni 2017 10:20 Koersdoel naar 31,70 euro.(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 28,20 naar 31,70 euro, maar liet advies onveranderd op Houden.De analisten van Duitse bank bekeken ASR nog eens, nadat Nederland het belang in de verzekeraar verlaagde van net geen 37 tot nipt meer dan 20 procent.De sterke balans maakt volgens Deutsche Bank dat ASR "eenvoudig" aanvullende overnames kan financieren van een half miljard euro en nog altijd voldoende ruimte heeft om aandelen op te kopen als Nederland het belang verder wil verlagen. De Nederlandse activiteiten van Generali die in de etalage staan, zouden een prooi voor ASR kunnen zijn. De analisten schatten de waarde van deze activiteiten op zo'n 300 miljoen euro. "Potentieel een aantrekkelijke kandidaat waar ASR naar op zoek is."De analisten van Deutsche Bank noemen ASR "zonder twijfel" de mooiste naam in Nederland. Het nieuwe koersdoel van 31,70 euro biedt ook zeker potentie, gezien de slotkoers afgelopen vrijdag op 29,25 euro, maar omdat het aandeel het al zo goed heeft gedaan, aarzelt de Duitse bank om vol in te stappen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 17, 2017 04:20 ET (08:20 GMT)