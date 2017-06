Goldman Sachs: werk van Londen naar Frankfurt

Zondag 18 juni 2017 14:46

LONDEN (ANP) - De Amerikaanse bank Goldman Sachs verplaatst banen van Londen naar Frankfurt nu de onderhandelingen over een Brits vertrek uit de Europese Unie op het punt staan te beginnen. Dat heeft directeur Richard Gnodde van de Europese activiteiten gezegd tegen de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

,,Wij zijn begonnen om middelen te verschuiven naar Frankfurt en andere Europese steden'', aldus Gnodde in een zondag gepubliceerd vraaggesprek. Hij voegde eraan toe dat het aantal werknemers in Frankfurt, het financiële hart van Duitsland, waarschijnlijk zal verdubbelen. Nu zijn dat er ongeveer tweehonderd.

Dat de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt gevestigd is, geeft de Duitse stad volgens Gnodde een voordeel boven andere financiële centra, zoals Parijs, Dublin of Amsterdam. Hoeveel banen Goldman Sachs precies zal schrappen in Londen, zei de topman niet. Volgens ingewijden kan dat aantal oplopen tot wel duizend.