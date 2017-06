Flink meer verkochte woningen in mei

Maandag 19 juni 2017 08:52 Op jaarbasis 24,4 procent meer verkochte woningen.(ABM FN-Dow Jones) Er zijn in mei op zowel op jaar- als maandbasis meer verkochte woningen geregistreerd in Nederland. Dit maakte het Kadaster maandag bekend.In mei registreerde het Kadaster 19.990 woningen. Dit is een stijging ten opzichte van mei 2016 van 24,4 procent. Op maandbasis was sprake van een stijging van 19,7 procent.Op jaarbasis stegen in mei het aantal geregistreerde transactie van alle woningtypen. De grootste stijging werd gerealiseerd bij 2-onder-1-kap woningen. Sprake was van een stijging van 39,7 procent. De registratie van appartementen stegen met 15,5 procent het minst.Ook op maandbasis steeg de registratie van alle woningtypen. De registratie van hoekwoningen stegen met 23,8 procent het sterkst. De stijging bij tussenwoningen was met 17,6 procent het laagst.In alle provincies werden in mei op jaar- en maandbasis meer woningen verkocht. "De stijging [op jaarbasis] is het grootst in Limburg met 44,5 procent. In Utrecht zien we de kleinste stijging met 7,7 procent", meldde het Kadaster. Op maandbasis was de stijging in Drenthe met 35,2 procent het grootst. Zeeland bungelde met een stijging van 8,2 procent onderaan de lijst.Het aantal geregistreerde hypotheken steeg in mei op jaarbasis met 28,1 procent tot 29.089. Op maandbasis was sprake van een stijging van 19,9 procent.Het aantal executieveilingen daalde in mei op jaarbasis met 25,4 procent tot 126 veilingen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 19, 2017 02:52 ET (06:52 GMT)