Branche gaat beter letten op herkomst goud

Maandag 19 juni 2017 11:44

DEN HAAG (ANP) - Juweliers, edelsmeden, goudhandelaren en elektronicabedrijven gaan beter letten of hun goud wel op een verantwoorde manier is verkregen. Daarover wordt maandag in Den Haag een convenant ondertekend.

Het meeste goud voor Nederlandse sieraden komt al uit recycling. Maar in de goudketen gebeurt ook nog veel waarop nu weinig zicht is. Zo is het in het buitenland in kleine mijnen vaak slecht gesteld met de mensenrechten en het milieu. Grote mijnen zijn soms betrokken bij kinderarbeid, corruptie en financiering van gewelddadige conflicten.

,,De omstandigheden in goudmijnen in ontwikkelingslanden zijn vaak erbarmelijk. Daarom is vandaag een belangrijke dag'', zo verklaart minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking). De afspraken zijn onder meer ondertekend door Lucardi juweliers, Bijou Moderne, Philips en Fairphone. Ook brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en de overheid doen mee.