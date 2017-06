FNG rondt uitgifte obligatie af

Maandag 19 juni 2017 18:11 Modebedrijf plaatst voor 25 miljoen euro nieuwe obligaties.(ABM FN-Dow Jones) FNG Group heeft de uitgifte van nieuwe obligaties afgerond. Dit meldde het modebedrijf maandag nabeurs.Het bedrijf plaatst via haar dochtervennootschap FNG Benelux Holding obligaties in de markt voor een bedrag ter waarde van 25 miljoen euro. Het betreft een bijkomende uitgifte van de obligaties, die op 7 juli 2016 werden uitgegeven door FNG Benelux Holding met een coupon van 5,50 procent en een looptijd tot 7 juli 2023.Het oorspronkelijk bedrag van de uitgifte in 2016 was 20 miljoen euro. Door de bijkomende uitgifte van 25 miljoen euro bedraagt de totale uitgifte van de obligaties 45 miljoen euro.De obligaties werden geplaatst bij institutionele investeerders en private banking klanten.De nieuwe obligaties zullen noteren op Alternext Brussel.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 19, 2017 12:11 ET (16:11 GMT)