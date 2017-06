Mexico wijst olieveld toe aan Shell en Total

Dinsdag 20 juni 2017 07:37 Shell biedt Mexicaanse overheid 30,1 aandeel in winsten project.(ABM FN-Dow Jones) Mexico heeft maandag tijdens een veiling in hoofdstad Mexico City 10 olievelden toegekend aan bieders uit tien verschillende landen, waaronder enkele grote oliemaatschappijen, zoals het Brits-Nederlandse Royal Dutch Shell en het Franse Total.In totaal werden maandag vijftien blokken, die allemaal zijn gelegen in de wateren van de Golf van Mexico, aangeboden. Vijf blokken werden uiteindelijk niet toegekend.Royal Dutch Shell deed een gemeenschappelijk bod met het Franse Total op één blok. De twee bedrijven boden de Mexicaanse regering een aandeel van 30,1 procent in de operationele winst van het project. Volgens The Wall Street Journal ging het daarbij om een van de laagste biedingen van de dag.Winnaars waren maandag het Russische Lukoil, het Spaanse Repsol, in samenwerking met het Mexicaanse Sierra Oil & Gas, het Mexicaanse bedrijf Citla Energy, het Schotse Capricorn Energy, onderdeel van Cairn Energy, en de Mexicaanse divisie van het Maleise Petronas.Het aandeel Royal Dutch Shell sloot maandag op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 24,31 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 20, 2017 01:37 ET (05:37 GMT)