Familie geeft leiding pijpenlegger uit handen

Dinsdag 20 juni 2017 12:01

TRICHT (ANP) - De familie Van Geenhuizen doet een stapje terug bij pijpenlegger A.Hak. Er is een topman benoemd van buiten de familie en twee familieleden uit de huidige directie stappen over naar een nieuw gevormde raad van commissarissen.

A.Hak bestaat bijna 55 jaar en telt zo'n 2200 medewerkers. De Van Geenhuizens staan al sinds 1985 aan het roer van het pijpleidingsbedrijf. De laatste jaren heeft A.Hak echter veel last van verslechterde marktomstandigheden in met name de olie- en gasindustrie, met rode cijfers in 2015 als dieptepunt.

Die economische tegenwind was voor Marco en Mariska van Geenhuizen reden om de organisatie om te gooien en de leiding aan de Schot Iain Light toe te vertrouwen. Samen met twee andere nieuwe directieleden moet hij het bedrijf minder afhankelijk gaan maken van olieklussen. Ook zullen enkele kleine niet-kernactiviteiten worden verkocht.

Light heeft veel ervaring in de markten die A.Hak bedient. Er werd al enkele maanden met hem overlegd en de resultaten lijken ook al weer wat aan te trekken. De aandelen van het bedrijf blijven in handen van de familie.