Aegon maakt omwisselverhouding stock dividend bekend

Dinsdag 20 juni 2017 18:22 Nieuw aandeel per 35 bestaande aandelen.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Aegon krijgen voor ieder 35 bestaande aandelen 1 nieuw aandeel als ze hebben gekozen voor een stock dividend. Dit maakte de verzekeraar dinsdag nabeurs bekend.In totaal heeft 46 procent van de aandeelhouders ervoor gekozen om het slotdividend over 2016 in aandelen te ontvangen en zodoende niet in contanten. Het slotdividend bedroeg 0,13 euro.De omwisselverhouding van 35 tegen 1 is gebaseerd op de gemiddelde koers van het aandeel Aegon op Euronext Amsterdam in de handelsdagen van 12 tot en met 16 juni.Op een rood Damrak sloot het aandeel Aegon dinsdag 0,7 procent lager op 4,47 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 20, 2017 12:22 ET (16:22 GMT)