Phelix waarschuwt voor recente koersstijgingen

Dinsdag 20 juni 2017 18:20 Beurskoers zou niet overeenkomen met onderliggende waarde van het bedrijf.(ABM FN-Dow Jones) Phelix, voorheen onder meer bekend als Newconomy, Vivenda Media Groep en tot voor kort Inverko, heeft beleggers dinsdag gewaarschuwd voor de recente koersstijgingen van het aandeel.Volgens CEO Selwyn Duijvestijn van Phelix komt de mate van de recente koersstijging van het aandeel niet overeen met de onderliggende waarde van het bedrijf. De topman waarschuwt beleggers daarom voor de effecten van de beperkte free float op de koersvorming van het aandeel. De beperkte free float ontstaat volgens Phelix mede door de lock-up van grootaandeelhouders Kuikens, MountainShield Capital Fund en S.E. Jost. Deze partijen mogen tot november 2017 geen van de verkregen aandelen verhandelen."Hoewel Phelix van mening is dat beleggers zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun beleggingsbeslissingen, acht de directie het van belang te melden dat naar haar mening thans sprake is van een koersniveau dat niet in redelijke verhouding staat tot de waarde van het bedrijf", aldus Duijvestijn.Phelix zegt ernaar te streven het aandeel uit de speculatieve sfeer te halen teneinde nieuwe activiteiten aan te wenden en waarde binnen de beursnotering te creëren. Het bedrijf voert momenteel oriënterende gesprekken om dit tot stand te brengen.Op een rood Damrak sloot het aandeel Phelix dinsdag 53,1 procent hoger op 3,20 euro. Begin juni koerste het aandeel nog rond een niveau van 0,85 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 20, 2017 12:20 ET (16:20 GMT)