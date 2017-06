Ontslagen jongeren snel weer aan het werk

Donderdag 22 juni 2017 03:05

DEN HAAG (ANP) - Tussen 2011 en 2014 verloren bijna honderdduizend werknemers van 15 tot 65 jaar hun baan via een ontslagvergunning van het UWV. Van de jongeren (15-30 jaar) had 80 procent een jaar na het ontslag weer werk. Bij 45-plussers was dit 41 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een analyse van alle ontslagvergunningen in de periode 2011-2014.

Een kwartaal na het ontslag had 40 procent weer werk, terwijl bijna de helft afhankelijk was van een werkloosheidsuitkering. Een jaar na het ontslag was het percentage met een werkloosheidsuitkering gedaald tot 34 procent. Het percentage van mensen met werk steeg tot 55 procent. Van degenen die werk hadden gevonden was 9,5 procent werkzaam als zelfstandige en 15 procent was uitzend- of oproepkracht.