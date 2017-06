Gemalto gaat samenwerken met Caliber Public Safety

Donderdag 22 juni 2017 07:51 Samenwerking om softwarebeveiliging van Amerikaanse politie op te schroeven.(ABM FN-Dow Jones) Gemalto is een samenwerking aangegaan met het Amerikaanse Caliber Public Safety om instanties voor rechtshandhaving van beter beveiligde software te voorzien. Dit maakte de Franse digitale beveiliger met een notering op het Damrak donderdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te noemen.Beide partijen zullen diensten leveren, die tot een verhoogde identiteit- en databescherming moeten leiden in de cloud. Met de oplossingen van Gemalto en Caliber kunnen instanties voor rechtshandhaving gemakkelijker beveiligde authentificatietechnologieën uitrollen om aan de laatste eisen te voldoen.Op een rood Damrak sloot het aandeel Gemalto woensdag 0,2 procent hoger op 54,77 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 22, 2017 01:51 ET (05:51 GMT)