Jonge mbo'ers gewild op de arbeidsmarkt

Donderdag 22 juni 2017 07:45

ZOETERMEER (ANP) - Jongeren met een mbo-diploma liggen goed op de arbeidsmarkt. Zo kwamen er van september vorig jaar tot en met februari 214.000 vacatures bij op mbo-niveau, blijkt uit onderzoek van het UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

In het vierde kwartaal van vorig jaar waren er zelfs 26 procent meer vacatures dan in de laatste drie maanden van 2015. De meeste banen zijn te vinden in de zorg, metaal en metalektro, gastvrijheidssector, retail en logistiek. Niet alleen mensen met een mbo-diploma, maar ook nog niet afgestudeerde mbo'ers zijn populair. Het aantal studenten in leerbanen nam voor het eerst sinds 2011 weer toe. Dat zijn er nu 101.000 en er staan er nog de nodige leerbanen open.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar nam in de eerste vier maanden van dit jaar met bijna een kwart af ten opzichte van dezelfde periode in 2016. De afname was het grootst in de bouwnijverheid. de detailhandel en de zorg.