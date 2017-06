Vuitton-baas schikt met Belgische justitie

Donderdag 22 juni 2017 12:29

BRUSSEL (ANP) - Bernard Arnault, de eigenaar van de Franse producent van luxeartikelen LVMH, hoeft niet langer te vrezen voor vervolging in België. De 68-jarige miljardair heeft volgens het Openbaar Ministerie in Brussel deze maand een schikkingsvoorstel geaccepteerd. Financiële details zijn niet vrijgegeven.

De Belgische justitie had in 2012 een onderzoek geopend naar de Fransman vanwege mogelijke fraude bij zijn poging om tot Belg te worden genaturaliseerd. Hij trok zijn verzoek overigens later in. Ook een storting van bijna 3 miljard in zijn Belgische bedrijf Pilinvest zou verdacht zijn geweest.

Door beide zaken is nu een streep gezet. De schikking houdt niet in dat Arnault schuld erkent, aldus het OM.

LVMH baat merken uit als Louis Vuitton, Bulgari, Hennesy, Moët & Chandon en Christian Dior.