Duizenden werknemers ING Belgie solliciteren op eigen baan - media

Vrijdag 23 juni 2017 07:36 Grootschalige reorganisatie gaande.(ABM FN) Zowat 2.000 werknemers van de centrale diensten van ING België moeten de komende maanden solliciteren op hun eigen job. Dit schreef De Tijd vrijdag, die daarbij sprak van "wellicht het grootste hr-project in een Belgisch bedrijf".In totaal wil ING in België 3.000 van de ruim 9.000 banen schrappen tussen nu en 2021.Werknemers die op een getroffen dienst werken en niet van plan zijn vrijwillig te vertrekken, moeten volgens de krant hun cv opstellen en een motivatiedossier indienen. Na een periode van drie maanden krijgt de werknemer te horen of hij mag blijven.CEO Erik Van Den Eynden van iNG België zei hierover tijdens een toespraak dat het wellicht een confronterende procedure is, maar wel de fairste voor alle werknemers, aldus De Tijd.Door: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 23, 2017 01:36 ET (05:36 GMT)