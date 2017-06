NN moet definitief betalen in woekerpoliszaak

DEN HAAG (ANP) - NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft een beroep over compensatie van een woekerpolisklant definitief verloren. De verzekeraar kreeg van klachteninstituut Kifid te horen dat niet aan de informatieplicht was voldaan en de zogenaamde eerste kosten niet in rekening hadden mogen worden gebracht.

Al eerder was Nationale-Nederlanden in het ongelijk gesteld. De verzekeraar meende echter dat Kifid een uitspraak van het Europese Hof van Justitie verkeerd interpreteerde.