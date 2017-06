Nationale-Nederlanden moet eerste kosten terugbetalen

Vrijdag 23 juni 2017 09:41 Volgens Wakkerpolis gaat het om half miljoen gedupeerde klanten.(ABM FN-Dow Jones) Nationale-Nederlanden heeft ten onrechte zogenoemde 'eerste kosten' ingehouden voor beleggingsverzekeringen en is door het Kifid veroordeeld tot de terugbetaling ervan. Dit maakte het Kifid en Wakkerpolis, die een collectieve claim tegen de verzekeraar startte, vrijdag bekend.Op grond van de uitspraak kan iedereen die vanaf 1990 een beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden heeft gesloten, die kosten nu terugclaimen. Per klant gaat het volgens Wakkerpolis om 5.500 euro en totaal om 500.000 NN-klanten."Dit is een geweldige afloop voor de klanten van Nationale-Nederlanden", aldus advocaat Adriaan de Gier van Wakkerpolis NNClaim, die de uitspraak van Kifid kwalificeert als een "gamechanger in de woekerpolisaffaire".De Commissie van Beroep heeft Nationale-Nederlanden ook veroordeeld omdat ze in alle polissen ook nog een veel te hoge overlijdensrisicopremie heeft berekend, zo merkte Wakkerpolis op. De hoogte van die schade zal nog worden vastgesteld in een aanvullende uitspraak.NN is van mening dat zij zich steeds heeft gehouden aan de informatievoorschriften voorgeschreven door wet en regelgeving, zo liet de verzekeraar in een reactie weten.NN vindt daarnaast dat de uitspraak van het Kifid in strijd is met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 29 april 2015. Het Hof oordeelde dat de toepasselijke Europese richtlijn aan EU-lidstaten ruimte laat om aanvullende informatie van verzekeraars te verlangen. "Dergelijke door lidstaten verlangde informatie moet wel duidelijk en nauwkeurig zijn, nodig zijn voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de verzekering en voor de verzekeraar voorspelbaar zijn ten tijde van het sluiten van de verzekering", aldus NN. "De door het Kifid aangenomen aanvullende informatievereisten voldoen niet aan deze criteria."Op een rood Damrak koerste het aandeel NN Group vrijdagochtend 1,4 procent lager op 31,30 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 23, 2017 03:41 ET (07:41 GMT)