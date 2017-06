Mediahuisbaas: overname TMG zwaarste klus ooit

Zaterdag 24 juni 2017 07:56

AMSTERDAM (ANP) - De baas van Mediahuis, Gert Ysebaert, gaat zaterdag in interviews in de Volkskrant en Het Financieele Dagblad (FD) voor het eerst in op de overname van De Telegraaf Media Groep. Hij noemt het ,,de zwaarste klus ooit'' voor het Belgische krantenbedrijf. Ysebaert bleef tijdens de overnamestrijd zo veel mogelijk uit de publiciteit.

Mediahuis en het investeringsvehikel van de familie Van Puijenbroek hadden het grootste deel van TMG al in handen. De overname werd donderdag gemeld. Wel geldt een formele na-aanmeldingstermijn: wie zijn aandelen nog niet heeft verkocht, kan dat nog tot 2 juli doen.