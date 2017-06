Bennink betrokken bij campagne tegen Nestlé

Maandag 26 juni 2017 10:17

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Nederlander Jan Bennink adviseert de Amerikaanse investeerder Third Point bij een grote activistische campagne tegen de Zwitserse voedingsmiddelengigant Nestlé. Samen met de oud-topman van onder meer Douwe Egberts wil Third Point de Zwitsers onder meer bewegen om uit cosmeticaproducent L'Oreal te stappen.

Bennink, die veel ervaring heeft in de voedingsbranche, is vooral bekend van de vele miljoenen die hij opstreek toen de bedrijven waaraan hij leiding gaf werden verkocht. Hij kreeg in 2007 tientallen miljoenen toen babyvoedingsbedrijf Numico werd ingelijfd door Danone. In 2013 was het voor hem opnieuw kassa bij de overname van Douwe Egberts door de Duitse investeerder JAB.

Third Point heeft zich nu voor meer dan 3 miljard euro ingekocht bij Nestlé. Bennink heeft zelf ook geïnvesteerd. Ze willen dat Nestlé aan verbeterpunten gaat werken om beleggers te kunnen belonen.