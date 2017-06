HEMA profiteert van verkoop nieuwe producten

Maandag 26 juni 2017 17:32

AMSTERDAM (ANP) - HEMA heeft zijn verlies in het eerste kwartaal weten terug te dringen. Het winkelbedrijf profiteerde onder meer van een verder stijgende omzet. Dat is mede te danken aan het succes van nieuwe huishoudelijke artikelen, verzorgingsproducten en kleding in het assortiment.

HEMA behaalde in de eerste drie maanden van het jaar een omzet van 283,4 miljoen euro, een kleine 5 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat voor eenmalige posten dikte met ruim 11 procent aan tot 17,6 miljoen euro.

Onder de streep kwam HEMA 12,4 miljoen euro tekort. Een jaar eerder bedroeg het nettoverlies nog 14,7 miljoen euro. Het eerste kwartaal is doorgaans niet de periode van het jaar waar de detailhandel het van moet hebben.