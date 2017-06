AkzoNobel vond break-up fee veel te laag - media

Dinsdag 27 juni 2017 07:17 PPG had 600 miljoen euro voor ogen, AkzoNobel zag liever 2 miljard euro.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel stond tijdens de fusiegesprekken met PPG Indsutries een veel hogere zogenoemde break-up fee voor ogen dan wat PPG toezegde. Dit bleek dinsdag uit een interview met CEO Ton Büchner van AkzoNobel in Het Financieele Dagblad.AkzoNobel ging uit van 2 miljard euro, terwijl PPG met 600 miljoen euro over de brug kwam.Wat PPG bood is "pak hem beet een vierde van wat in de industrie de norm is en een klein deel van hun jaarlijkse cashflow. Dat is niet veel. Daarmee liepen we te veel risico", aldus Büchner.PPG deed dit voorjaar meerdere malen een bod op Akzo, oplopend tot 96,75 euro per aandeel inclusief dividend, maar tot onderhandelingen met het Nederlandse bedrijf kwam het niet. Begin deze maand haakte het Amerikaanse bedrijf af.De Akzo-top had grote twijfels of een fusie zonder ernstige kleerscheuren langs de Europese mededingingsautoriteiten zou komen. "Vooral in Europa komen we elkaar overal tegen. Loop maar een willekeurige bouwmarkt binnen", aldus de topman in de krant.Büchner voorzag dat Brussel zou eisen dat allerlei onderdelen afgestoten moesten worden, wat PPG er toe zou kunnen brengen de fusie uiteindelijk af te blazen. AkzoNobel wilde daarom garanties inbouwen dat PPG zich aan de overeenkomst zou houden, wat er ook zou gebeuren.Het aandeel AkzoNobel sloot maandag op een groen Damkrak 0,2 procent hoger op 78,14 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 27, 2017 01:17 ET (05:17 GMT)