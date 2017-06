Tekort personeel ICT sector

Dinsdag 27 juni 2017 07:22 Kwart bedrijven zoekt personeel.(ABM FN-Dow Jones) Een kwart van de bedrijven in de ICT-sector heeft een tekort aan personeel, waardoor het minder kan produceren. Dit bleek dinsdag uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Uit het onderzoek bleek dat van alle niet-financiële bedrijven ongeveer een op de tien bedrijven krapte op de arbeidsmarkt ervaart.De ICT is sinds het eerste kwartaal van 2015 de sector met de krapste arbeidsmarkt. Begin 2015 had 1 op de 9 bedrijven een personeelstekort, twee jaar later wordt dat tekort door een kwart van de ICT-bedrijven gevoeld, stelde het statistiekbureau.Alhoewel de arbeidsmarkt aantrekt, is situatie nog lang niet op het niveau als in 2008, toen er een hoogconjunctuur was. Destijds werd bij 1 op de 5 niet-financiële bedrijven de productie gehinderd door een tekort aan arbeidskrachten.