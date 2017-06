Old Mutual verkleint belang in Binckbank

Dinsdag 27 juni 2017 07:30 Kapitaalbelang teruggebracht tot onder grens 5 procent.(ABM FN-Dow Jones) Old Mututal heeft een kleiner belang in Binckbank gemeld. Dat bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 23 juni 2017.Old Mututal meldde een kapitaalbelang van 4,62 procent met eenzelfde stemrecht.Op 28 december 2016 meldde Old Mutual nog een kapitaalbelang van 5,62 procent met een dito stemrecht.Wet op het financieel toezichtDe melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 27, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)