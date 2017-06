Staat verkoopt weer aandelen ABN AMRO

Dinsdag 27 juni 2017 18:04

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse staat verkoopt opnieuw aandelen ABN AMRO. Doel is het belang van de overheid te verkleinen van 70 procent naar 63 procent. Dat maakte NLFI, de stichting die namens de Staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert, dinsdag bekend.

Beleggers die aandelen willen kopen kunnen zich per direct melden. De inschrijving sluit woensdagochtend om 09.00 uur. Afgesproken is dat de overheid na deze verkoop minstens zestig dagen wacht voordat zij opnieuw aandelen ABN AMRO aanbiedt. Het is de bedoeling dat het belang op termijn volledig wordt afgebouwd.