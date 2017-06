Nederlandse staat verkoopt weer aandelen ABN AMRO

Dinsdag 27 juni 2017 18:14 Staatsbelang daalt naar circa 63 procent.(ABM FN-Dow Jones) Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen, kortweg NLFI, dat optreedt namens de Nederlandse Staat, gaat dinsdag en woensdag ongeveer 65 miljoen aandelen ABN AMRO te verkopen. Dit maakte het administratiekantoor dinsdag nabeurs bekend.Het betreft de verkoop van een belang van circa 7 procent, waardoor het staatsbelang in ABN AMRO daalt van 70 naar ongeveer 63 procent.De inschrijving gaat per direct open en zal naar verwachting sluiten op 28 juni 2017. De transactie wordt vermoedelijk op 30 juni afgewikkeld.Na de verkoop geldt een zogenoemde lock-up van 60 kalenderdagen op het resterende belang dat Nederland bezit in ABN AMRO.Eind november verkocht Nederland ook een belang van 7 procent in ABN AMRO. De stukken gingen toen voor 20,40 euro per aandeel van de hand.Het aandeel ABN AMRO sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 23,24 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 27, 2017 12:14 ET (16:14 GMT)