Vervoer via Nederlandse luchthavens flink hoger

Woensdag 28 juni 2017 07:33 Groei bij passagiers- en vrachtvervoer.(ABM FN-Dow Jones) Het passagiers- en vrachtvervoer via de Nederlandse luchthavens is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Het aantal passagiers dat via Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde reisde nam op jaarbasis toe met 9 procent tot in totaal 15,5 miljoen reizigers. Op Schiphol steeg het aantal passagiers met 8,5 procent.De hoeveelheid vracht op de 5 luchthavens steeg met 5 procent tot 436.000 ton. Via Schiphol, waar ruim 96 procent van alle vracht wordt verwerkt, viel een groei van 8 procent te noteren.Na drie kwartalen van daling nam de omzet van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen met 4,5 procent toe in het eerste kwartaal van 2017.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 28, 2017 01:33 ET (05:33 GMT)