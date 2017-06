Update: Philips aast op Spectranetics

Woensdag 28 juni 2017 08:51 Philips betaalt 38,50 dollar per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Philips wil The Spectranetics Corporation inlijven. Dit maakte Philips woensdag voorbeurs bekend.Philips betaalt via een tender 38,50 dollar per aandeel Spectranetics, waarmee deze Amerikaanse producent en verkoper van microtechnologie voor hart- en vaataandoeningen gewaardeerd wordt op circa 1,9 miljard euro, inclusief kaspositie en schuld.De biedprijs per aandeel impliceert een premie van 27 procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel Spectranetics van 27 juni 2017 van dit jaar.Het bestuur van Spectranetics heeft de overname goedgekeurd en aanbevolen bij de aandeelhouders.Philips wil met deze acquisitie de positie van de Therapy Business Group (Volcano) versterken. De overname wordt voldaan in contanten en de uitgifte van obligaties. Philips gaf woensdag in een toelichting niet aan welk deel in contanten wordt voldaan.Spectranetics boekt dit jaar naar verwachting een omzetgroei die procentueel gezien dubbelcijferig uitvalt en uitkomt tussen de 293 miljoen en 306 miljoen dollar. Vanaf 2018 is het bedrijf op autonome basis operationeel (EBITDA) positief.Philips verwacht met de ontwikkeling van nieuwe producten een duurzame hoge omzetgroei te realiseren. Binnen een afzienbare termijn wordt goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten voor een nieuwe techniek, waarmee de binnenwand van een bloedvat van medicamenten kan worden voorzien.Vanaf 2020 wordt een omzet voorzien van 1 miljard euro voor de combinatie van Spectranetics en de Image Guided Therapy Devices-tak.De overname is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders, wordt vermoedelijk in het derde kwartaal van 2017 afgerond en draagt vanaf 2018 bij aan de aangepaste winst per aandeel van Philips.Het aandeel Philips sloot dinsdag op een rood Damrak 0,8 procent lager op 32,54 euro.Update: om meer informatie toe te voegen.