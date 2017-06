Beursblik: NIBC verlaagt advies Brill naar Accumuleren

Donderdag 29 juni 2017 09:09 Koersdoel omhoog naar 36,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft het advies voor het aandeel Brill verlaagd van Kopen naar Accumuleren en het koersdoel verhoogd van 29,50 naar 36,00 euro. Dit bleek donderdag uit een bedrijfsrapport van NIBC.Analist Johan van den Hooven heeft ook de ramingen voor de omzet en de marges voor de langere termijn verhoogd. Maar omdat de koersontwikkeling van het aandeel sterk is gebleken, is het opwaarts potentieel kleiner geworden, reden voor de verlaging van het advies. Dat beperkte potentieel wordt ook geïllustreerd door het nieuwe koersdoel.Van den Hooven blijft positief over het aandeel, omdat Brill een sterke financiële positie kent, een goede ontwikkeling in de omzet genereert en de operationele (EBITDA) marges heeft verbeterd. NIBC gaat uit van een EBITDA-marge van 17,6 procent voor 2019. Dat was in 2016 15,5 procent, toen al een flinke verbetering door efficiencymaatregelen.Het aandeel Brill sloot woensdag op een rood Damrak onveranderd op 33,25 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 29, 2017 03:09 ET (07:09 GMT)