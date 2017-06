Winst en omzet modeketen H&M omhoog

Donderdag 29 juni 2017 09:18

STOCKHOLM (ANP) - De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) is in het tweede kwartaal op een hogere winst en omzet uitgekomen. Het bedrijf profiteerde van een groei van het winkelbestand, een stijging van de onlineverkoop en kostenbesparingen.

De omzet in het eind mei afgesloten kwartaal klom met 10 procent tot 59,5 miljard Zweedse kroon (6,1 miljard euro) en de nettowinst ging met 11 procent omhoog naar omgerekend 607 miljoen euro. In het afgelopen voorjaar werden winkels van H&M geopend in Kazachstan en Colombia en er staan voor dit jaar nog openingen gepland in IJsland, Vietnam en Georgië.

Het modebedrijf telt nu wereldwijd bijna 5000 vestigingen. Daaronder vallen ook kledingketens als COS, Monki en Weekday.