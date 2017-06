Containerterminals APM blijven gesloten

Donderdag 29 juni 2017 13:57

ROTTERDAM (ANP) - De twee containerterminals van APM in de Rotterdamse haven blijven donderdag opnieuw gesloten. Dat heeft het bedrijf laten weten. APM en moederbedrijf Maersk werden dinsdag slachtoffer van de Petya-ransomware. Maersk liet woensdagavond weten nog steeds bezig te zijn met het oplossen van de problemen en dat de meeste terminals gewoon open zijn.

Behalve de vestigingen in Rotterdam ondervinden ook terminals in de Verenigde Staten, Spanje, Peru en India nog hinder. Volgens maritiem dienstverlener CargoSmart zijn in die terminals de afgelopen 48 uur geen of nauwelijks schepen aangekomen.