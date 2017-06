KPN koopt internet service provider Solcon

Donderdag 29 juni 2017 15:36 Geen overnameprijs gecommuniceerd.(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft internet service provider Solcon overgenomen. Dit maakte het beursgenoteerde telecombedrijf donderdagmiddag bekend zonder financiële details te verstrekken.Met de overname, die eind juni al werd afgerond, versterkt KPN zijn positie in breedbanddienstverlening.Solcon bedient ongeveer 45.000 particuliere klanten met internet, vaste en mobiele telefonie en TV-diensten. Daarnaast is het bedrijf ook actief in de zakelijke markt met hosting, internet en datacenter services."We staan aan de vooravond van een nieuwe groeifase waarin we een groot aantal klanten onze diensten kunnen gaan aanbieden. Wij zien in KPN de juiste partner om deze groei succesvol te laten plaatsvinden", lichtte CEO Peter van der Vlies van Solocon de keuze voor een verkoop toe.Het bedrijf, met ongeveer 75 medewerkers, zal onder de eigen merknaam zelfstandig in de markt blijven opereren.