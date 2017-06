Jaarvergadering HeadFirst Source keurt herbenoeming Lagerveld goed

Vrijdag 30 juni 2017 09:22 Jaarvergadering zonder goedkeuring jaarrekening.(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van HeadFirst Source Group hebben donderdag hun goedkeuring gegeven aan de herbenoeming van Frank Lagerveld als commissaris. Dit meldde de arbeidsbemiddelaar en payroller vrijdag voorbeurs.De benoeming is voor een nieuwe termijn van vier jaar.Donderdag vond de jaarvergadering van HeadFirst Source plaats, nadat het concern voorbeurs bekendmaakte dat de concept jaarrekening nog niet door een accountant was goedgekeurd, waardoor een reeks agendapunten niet ter stemming gebracht kon worden.Op 18 mei meldde het bedrijf reeds dat de conceptcijfers van HeadFirst zijn verwerkt in de door Value8, meerderheidsaandeelhouder in het concern, op 17 mei gepubliceerde concept jaarrekening 2016. Value8 organiseerde woensdag zijn jaarvergadering zonder een goedkeurende verklaring van de account bij de jaarstukken.CEO Gert-Jan Schellingerhout meldde tijdens de jaarvergadering van HeadFirst Source dat de positieve gang van zaken in het eerste kwartaal zich in de maanden april en mei heeft voortgezet. Het concern meldde op schema te liggen de financiële doelstellingen te realiseren, waarbij een omzet wordt voorzien van 460 miljoen euro, een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 7 miljoen euro en een winst per aandeel van 0,40 euro.Het aandeel HeadFirst Source Group sloot donderdag op een rood Damrak op 2,40 euro. Value8 sloot op 5,78 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 30, 2017 03:22 ET (07:22 GMT)