Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Heineken

Vrijdag 30 juni 2017 09:29 Koersdoel naar 86,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 78,00 naar 86,00 euro met een ongewijzigd Houden advies.De analisten van Jefferies denken dat de omzetverbetering van Heineken ook in het tweede kwartaal aanhield. Daarbij profiteert de brouwer volgens de zakenbank van een makkelijkere vergelijkingsbasis.Dit jaar zal Heineken volgens de marktvorsers 4,30 euro per aandeel verdienen, waar zij eerder mikten op 4,28 euro. Voor 2018 werd de winsttaxatie opwaarts bijgesteld van 4,57 naar 4,72 euro.Jefferies noemde de merkenportefeuille en geografische spreiding van Heineken erg aantrekkelijk. De koers van het aandeel heeft het recent echter erg goed gedaan, en de analisten adviseerden om een beter instapmoment af te wachten.Het aandeel Heineken handelde vrijdag, kort na opening, 0,4 procent hoger op 85,06 euro. De AEX noteerde licht hoger.