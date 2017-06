Ajax contracteert Benjamin van Leer

Vrijdag 30 juni 2017 15:47 Doelman tekent contract voor vier seizoenen.(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft een overeenstemming bereikt met Benjamin van Leer en Roda JC over de directe overgang van de doelman naar Amsterdam. Dit maakte de beursgenoteerde voetbalclub uit Amsterdam vrijdag bekend zonder financiële details vrij te geven.Van Leer tekende een contract met een looptijd van vier seizoenen, tot en met 30 juni 2021.Voordat de 25-jarige keeper in 2014 naar naar Roda JC kwam, speelde hij in de jeugdopleiding van PSV, de club die hem gedurende het seizoen 2012-2013 verhuurde aan FC Eindhoven. In totaal speelde hij 85 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Roda JC.Op een groen Damrak noteerde het aandeel Ajax 0,9 procent lager op 11,20 euro.