Brussel verlengt steun aan fruittelers

Vrijdag 30 juni 2017 17:01

BRUSSEL (ANP) - Europese fruittelers die door het vrijdag verlengde Russische invoerverbod op landbouwproducten uit de EU worden getroffen, kunnen aanspraak blijven maken op steun uit Brussel. EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw) heeft vrijdag in reactie op de Russische maatregel besloten daar 70 miljoen euro tot eind juni 2018 voor beschikbaar te stellen.

De EU-regeling biedt sinds augustus 2014 een vangnet voor producenten die door het importverbod geen afzetmarkt voor hun producten vinden. De vergoeding is voor Europese fruitproducenten die ervoor kiezen hun overtollige producten aan liefdadigheidsinstellingen of scholen te geven of ze ergens anders voor te gebruiken, zoals diervoeder.

Woensdag verlengde de EU haar economische sancties tegen Rusland tot 31 januari 2018 in verband met het conflict in Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim. Als reactie verlengde president Vladimir Poetin vrijdag de zogeheten 'tegensancties' tegen de EU tot eind volgend jaar.