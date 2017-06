Philips rondt verkoop belang in Lumileds af

Vrijdag 30 juni 2017 17:17 Einde transformatie nadert.(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft de verkoop van zijn belang in Lumileds afgerond. Dit maakte het bedrijf vrijdagmiddag kort voor het sluiten van de beurshandel bekend."Met de afronding van de Lumileds transactie en de recente verkleining van ons belang in Philips Lighting naderen we het einde van de transformatie van Philips in een gefocuste health tech onderneming", zei CEO Frans van Houten in een toelichting, daarbij ook wijzend op onder meer de deze week aangekondigde overname van Spectranetics.Philips verkocht een belang van 80,1 procent in Lumileds aan Apollo Global Management.Het resultaat van deze verkoop zal Philips in de cijfers over het tweede kwartaal van 2017 verantwoorden.Dankzij de desinvestering ontvangt Philips naar verwachting circa 1,5 miljard dollar in contanten, voor belastingen en kosten.Op een vlakke beurs noteerde het aandeel Philips vrijdagmiddag 0,1 procent lager op 31,18 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 30, 2017 11:17 ET (15:17 GMT)